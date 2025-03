Autunno caldo per Milei, in arrivo un'ondata di proteste

Dopo un periodo di alcuni mesi di relativa calma sociale il governo argentino di Javier Milei dovrà affrontare un autunno (australe) che si preannuncia caldo sul fronte delle proteste.

E i gravi scontri tra polizia e dimostranti registrati la settimana scorsa a Buenos Aires durante una manifestazione a sostegno dei pensionati potrebbero trasformarsi solo nel preludio di una stagione di tensioni.

Già questo mercoledì si terrà una nuova grande dimostrazione contro i tagli alle pensioni con l'adesione di numerose organizzazioni di categoria mentre il governo ha annunciato che agirà duramente per reprimere ogni tipo di disordine.

Il calendario delle proteste prosegue il 24 marzo con la tradizionale manifestazione per la giornata della Memoria, della Verità e la Giustizia che commemora i crimini commessi dalla dittatura militare e, anche in questo caso, il rischio è che l'evento si trasformi in una dimostrazione anti-governativa.

A questo si aggiunge l'annuncio di ieri del principale sindacato argentino - la Confederazione generale del lavoro (Cgt) - su uno sciopero generale contro la politica economica del governo indetto per l'8 aprile, il terzo convocato da dicembre del 2023, data di inizio della presidenza Milei.





