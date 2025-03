Cuba, ancora senza elettricità l'81% delle utenze dell'Avana

Erano ancora senza elettricità il 65% dei cubani poco dopo le 15 del pomeriggio locali di oggi, domenica 16 marzo, a due giorni dall'inizio del quarto blackout generale in poco più di cinque mesi.

A renderlo noto il ministro dell'Energia e delle Miniere Vicente de la O Levy, che poco fa sul suo account ufficiale di X ha informato che "attualmente vengono generati 1.115 MW", ovvero il 35% rispetto ai 3.171 MW che consumava in media l'isola caraibica prima del blackout, anche se, assicura O Levy, "sei unità sono in fase di avviamento. Una volta sincronizzate rafforzeranno il sistema elettrico".

All'Avana, alle 15 locali di oggi l'81% degli abitanti della capitale cubana non ha ancora l'elettricità, secondo i dati ufficiali, mentre a Nuevo Vedado "solo alcuni ministeri e enti del governo la stanno ricevendo", informa il sito di notizie indipendente 14ymedio, che proprio in questo quartiere ha la sua redazione.



