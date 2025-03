Bukele, 'arrivati in El Salvador 238 membri del Tren de Aragua'

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che 238 presunti membri dell'organizzazione criminale transnazionale nata in Venezuela, Tren de Aragua, sono arrivati oggi nel paese centroamericano inviati dagli Stati Uniti per essere rinchiusi nel Cecot, il carcere di massima sicurezza inaugurato il 31 gennaio del 2023 e considerata la più grande prigione delle Americhe.

"Oggi sono arrivati nel nostro paese i primi 238 membri dell'organizzazione criminale venezuelana Tren de Aragua che sono stati trasferiti immediatamente al Ccot, il Centro di Reclusione per Terroristi, per un periodo di un anno (rinnovabile)", ha assicurato Bukele sul suo account ufficiale di X.

L'informazione è stata confermata dal Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, che ha ringraziato Bukele.

"Abbiamo inviato più di 250 stranieri nemici del Tren de Aragua, che El Salvador si è impegnato a mantenere nelle sue eccellenti prigioni a un prezzo giusto che farà risparmiare denaro ai nostri contribuenti".

Rubio ha aggiunto che oltre ai 238 membri della gang venezuelana, Washington ha anche "rimpatriato due pericolosi leader della MS-13 (la Mara Salvatrucha di El Salvador), oltre a 21 dei loro membri più ricercati, per farli comparire davanti alla giustizia (del loro paese)".

Il segretario di Stato Usa ha poi aggiunto "il presidente Bukele non è solo il leader della sicurezza più forte della nostra regione (le Americhe), ma è anche un grande amico degli Stati Uniti. Grazie!".



