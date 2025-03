Bolsonaro convoca un milione di suoi supporter a Copacabana

L'ex presidente di estrema destra del Brasile, il 69enne Jair Bolsonaro (2019-2022) ha convocato oggi una manifestazione in cui spera di radunare un milione di suoi supporter sulla famosa spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro.

"Mandiamo un messaggio al Brasile e al mondo", ha detto Bolsonaro in un podcast pubblicato sui social media secondo quanto riporta il sito all news brasiliano Metropóles. "Spero che ci sia un milione di persone e lancio un appello perché non è il mio futuro", ha aggiunto rivolto ai suoi sostenitori affinché partecipino in massa alla manifestazione odierna.

Lo scopo della convocazione è di ottenere l'amnistia per le centinaia di già condannati durante i disordini dell'8 gennaio 2023 nella capitale Brasilia, quando i suoi supporter più radicali assaltarono il palazzo presidenziale, il Parlamento e la Corte suprema verde-oro, non accettando la sconfitta di Bolsonaro e chiedendo ai militari di destituire il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, insediatosi una settimana prima.

Bolsonaro, che è stato dichiarato ineleggibile per ricoprire cariche pubbliche fino al 2030 per aver accusato falsamente di frode il sistema di voto elettronico del Brasile, spera di far annullare il divieto per potersi candidare alle presidenziali del prossimo anno. "Per ora, sono un candidato," ha infatti detto lo stesso Bolsonaro ai giornalisti a Brasilia questa settimana.

Il prossimo 25 marzo la Corte suprema deciderà se imputarlo in sede penale per aver presumibilmente ordito un tentativo di colpo di stato oltre due anni fa.



