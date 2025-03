Terremoto di magnitudo 5,5 colpisce il Messico

Un terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito lo stato meridionale messicano di Oaxaca venerdì sera, hanno affermato le autorità messicane e lo United States Geological Survey, secondo quanto riporta Reuters online.

Secondo le prime informazioni non si registrano danni ma a Città del Messico hanno risuonato le sirene d'allarme e migliaia di persone si sono riversate nelle strade.

Il sisma ha colpito vicino alla città di San Miguel Achiutla, nello Stato di Oaxaca a una profondità di 64 chilometri, ha affermato l'Usgs.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato su X che non sono stati segnalati danni, mentre il governatore di Oaxaca ha affermato in un post che sono stati attivati ;;i protocolli di emergenza. Il terremoto ha attivato l'allarme sismico di Città del Messico, costringendo brevemente i residenti a scendere in strada.



