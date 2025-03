Putin invita Maduro a firmare patto di partenariato strategico

Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il presidente del Venezuela Nicolás Maduro a visitare Mosca per firmare un trattato di associazione strategica in occasione delle celebrazioni del Giorno della Vittoria sulla Germania nazista, il prossimo 9 maggio. Lo rende noto il sito all news venezuelano, Versión Final.

"Mi fa piacere sottolineare che è già stato pienamente concordato il trattato di partenariato strategico e di cooperazione, che creerà una base buona e solida per ampliare i nostri legami a lungo termine", ha detto Putin parlando con Maduro durante una videoconferenza organizzata per celebrare l'80/mo anniversario dell'inizio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

"Insieme ci sforziamo di creare un ordine mondiale più giusto, promuovere i principi di uguaglianza sovrana degli Stati e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa senza interferenze esterne negli affari interni", ha aggiunto.

Maduro, da parte sua, ha sottolineato la comune visione strategica del mondo da parte dei due leader e ha detto a Putin il Venezuela organizzerà commemorazioni per celebrare gli 80 anni della vittoria sovietica sulla Germania nazista, inclusa l'inaugurazione di un monumento all'Armata rossa.



