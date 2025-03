Nicaragua, bloccati i 3 principali siti di news indipendenti

Il governo del Nicaragua ha oscurato il sito web del portale di notizie indipendente 100% Noticias, che operava nel Paese con il dominio '.com.ni': oscurati anche i portali indipendenti di La Prensa e Confidencial che, tuttavia, in previsione di un possibile blocco, si erano già trasferiti nel 2023 e 2022 rispettivamente sui domini '.com' e '.digital'.

"La dittatura di Daniel Ortega ha ordinato il blocco di 100% Noticias sul dominio '.ni', in un nuovo tentativo di censura contro la stampa indipendente", ha detto la direttrice di 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, aggiungendo che questa azione viola le convenzioni internazionali sui diritti digitali.

La misura è stata eseguita dalla Università di ingegneria di Managua, l'istituzione che gestisce tutti i domini '.ni' nel Paese. In attesa di trasferirsi come La prensa e Confidencial sul dominio '.com', il sito 100% Noticias è consultabile da oggi sul dominio '.tv'.



