Lula celebra i 40 anni di democrazia in Brasile

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha celebrato oggi i 40 anni dal ritorno della democrazia in Brasile, il 15 marzo del 1985 con l'insediamento di José Sarney alla guida del paese sudamericano.

"Più che l'insediamento di un presidente della Repubblica, il 15 marzo 1985 sarà ricordato come il giorno in cui il Brasile si è incontrato di nuovo con la democrazia. Sarney governò sotto la costante minaccia dei nostalgici della dittatura ma, con straordinaria abilità e impegno politico, creò le condizioni affinché scrivessimo la Costituzione Cittadina del 1988 e cambiassimo la storia del Brasile", ha scritto Lula sui suoi social media.

"In questi 40 anni di democrazia, nonostante momenti molto difficili, abbiamo fatto passi importanti per la costruzione del paese che sogniamo. Un paese democratico, libero e sovrano", ha aggiunto il presidente, secondo il quale il Brasile è oggi una nazione che "cresce con inclusione sociale, combatte la fame e le disuguaglianze, genera posti di lavoro, aumenta il reddito e migliora la qualità della vita delle famiglie".

"Senza la democrazia, nulla di tutto ciò sarebbe possibile.

Perciò, è necessario difenderla ogni giorno da coloro che, ancora oggi, pianificano il ritorno dell'autoritarismo", ha dichiarato, facendo riferimento velato al piano di colpo di Stato attribuito dalla Procura Generale all'ex presidente Jair Bolsonaro.

"È necessario mostrare alle nuove generazioni com'era e come sarebbe vivere di nuovo sotto una dittatura, e avere tutti i diritti negati, incluso il diritto alla vita. Oggi è il giorno per ricordare e onorare tutti i brasiliani e le brasiliane che hanno lottato per il ritorno della democrazia in Brasile. Oggi - e ogni giorno - è il giorno per celebrare la democrazia", ha concluso Lula.



