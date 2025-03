Cuba, inizia il ripristino dell'energia elettrica negli ospedali

Nella mattinata di oggi, la cubana Unione Elettrica (Une), la compagnia statale dell'energia, ha annunciato sul suo account ufficiale di X che sta ripristinando il servizio negli ospedali, nelle stazioni di pompaggio dell'acqua e in altri settori essenziali grazie alla tecnica dei "microsistemi" mentre cerca di ripristinare la generazione nelle centrali termoelettriche.

Cuba è alle prese da ieri con il quarto blackout generale in meno di sei mesi dopo la disconnessione ieri dell'intero Sistema elettrico nazionale. I precedenti si erano verificati ad ottobre, novembre e dicembre del 2024, con il primo che si protrasse per più di 72 ore. Lo riporta l'Efe.

Fino alle 2 di stamane a Cuba, le 7 in Italia, la Une ha assicurato di avere già fornito 110 MW in 12 province del paese, aggiungendo che si sta lavorando alla connessione progressiva con l'obiettivo di ristabilire la stabilità del Sistema elettrico nazionale.



