Copacabana Palace, all'asta i mobili usati da Mercury e Marley

L'ultracentenario Copacabana Palace, il più celebre hotel di Rio de Janeiro, in Brasile, inizia una ristrutturazione del suo edificio annesso che si concluderà tra due anni.

Per ammodernare le sue camere, l'amministrazione ha messo all'asta centinaia di mobili ed utensili usati da ospiti illustri come Freddie Mercury, Bob Marley, Madonna e Mick Jagger.

Lo rende noto il sito all news G1, del gruppo Globo.

I lotti includono tende, tappeti, stampe incorniciate alle pareti, lampade, tavolini, mobili di supporto per il frigorifero, poltrone, divani, letti e materassi. L'asta si terrà dalle 19.30 locali il prossimo 18 marzo nel teatro Copacabana Palace, a Rio.



