Colombia, lunedì Mancuso testimone nel processo contro Uribe

L'ex capo paramilitare Salvatore Mancuso, che ha guidato le Autodifese Unite della Colombia, le Auc, testimonierà lunedì 17 marzo nel processo in corso contro l'ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), accusato dei reati di frode processuale e corruzione per avere fatto pressioni su testimoni.

Lo rende noto il sito del quotidiano El Colombiano. La testimonianza di Mancuso si svolgerà in modo virtuale a causa del suo delicato stato di salute, che lo costringe a rimanere collegato in modo permanente all'ossigeno.

La sua testimonianza verte sulla visita di una commissione composta dal senatore Iván Cepeda, dalla defunta ex senatrice Piedad Córdoba e dal politico Rodrigo Lara che, nel 2009, viaggiarono negli Stati Uniti per incontrare Mancuso e un altro ex paramilitare, Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso, entrambi all'epoca in carcere a Washington, detenuti per narcotraffico.

L'episodio è importante nel processo contro Uribe, poiché si indaga se ci siano state pressioni indebite affinché i due ex paramilitari testimoniassero contro di lui, suo fratello Santiago Uribe e suo cugino, l'ex senatore Mario Uribe Escobar.

Il processo contro Uribe, uno dei più rilevanti nella storia politica della Colombia, continua ad avanzare con nuove testimonianze e prove mettendo al centro del dibattito, secondo il sito della rivista Semana, temi come la manipolazione dei testimoni, le pressioni politiche e il ruolo degli ex paramilitari nella costruzione della verità sul conflitto armato.



