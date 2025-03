Brasile, arrestato un simpatizzante dello Stato Islamico

Il Gruppo Speciale di Reazione, il Ger della polizia civile di San Paolo ha arrestato un giovane di 24 anni, Matheus De Aguiar Avelino, accusato di terrorismo, nonché di detenzione illegale di arma da fuoco e tentato omicidio verso gli agenti, contro i quali si è scagliato con un coltello quando cercavano di arrestarlo nella sua abitazione nel quartiere di San Rafael a San Paolo.

Lo rende noto Infobae. L'uomo è stato denunciato dal padre, preoccupato per la radicalizzazione religiosa del figlio a cui la polizia ha sequestrato, tra le altre cose, munizioni calibro 12, fucili di fabbricazione artigianale, due balestre con frecce, coltelli e pugnali, due corani e due bandiere dello Stato Islamico.

Sequestrato anche il diario del 24enne in cui l'uomo parla di "un attacco suicida per terrorizzare i non credenti", aggiunge che vuole "uccidere molti ricchi, potenti, governanti e militari" e che spera "di avere una morte molto violenta, come quella di un martire".

Durante il suo interrogatorio, De Aguiar Avelino ha dichiarato di aver tentato di difendersi quando la polizia si è avvicinata, perché voleva uccidere e morire "e solo allora avrebbe potuto andare in paradiso".



