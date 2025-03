Venezuela, Alberto Trentini è detenuto nel carcere El Rodeo I

Il cooperante italiano Alberto Trentini è detenuto nel carcere El Rodeo I, ubicato nello Stato di Miranda, alla periferia di Caracas, a circa 30 chilometri della capitale, in una località chiamata Guatire, secondo informazioni raccolte dall'ANSA in Venezuela.

Trentini, arrivato in Venezuela il 17 ottobre scorso per coordinare i lavori sul campo della ong Humanity & Inclusion, è stato arrestato il 15 novembre. Attualmente sarebbe in regime di isolamento.

Oltre a Trentini, ci sono anche altri otto italo-venezuelani, tra cui ex deputati e dirigenti politici, nella lista dei detenuti per i quali il governo italiano ha fatto numerosi appelli al Venezuela affinché vengano liberati.

Un appello ribadito anche oggi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che dal G7 Esteri di Charlevoix, ha detto: "Al G7 portiamo anche il caso di Trentini" e "chiederemo la liberazione immediata di tutti i detenuti politici".



