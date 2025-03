Sheinbaum,'vescovi non hanno informazioni corrette su scomparsi'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha risposto durante la sua conferenza quotidiana ai vescovi, sostenendo che la Conferenza episcopale messicana (Cem) ha presentato cifre errate sulla scomparsa di persone nel Paese latinoamericano. Lo riporta il sito del quotidiano El Universal.

"Continueremo a fornire informazioni, ma l'Episcopato non ha le informazioni corrette", ha detto Sheinbaum chiedendo alla segretaria di Governo, Rosa Icela Rodríguez, "di mettersi in contatto con loro per spiegare che non è così".

Ieri, tramite un comunicato, la Conferenza episcopale messicana aveva espresso la sua preoccupazione per l'esistenza di un 'campo di sterminio' a Teuchitlán, nello Stato occidentale di Jalisco, sottolineando che "questi ritrovamenti evidenziano l'omissione irresponsabile delle autorità governative" e manifestando "stupore perché mentre si presume che gli omicidi dolosi diminuiscano del 15%, si cerca di nascondere che le sparizioni aumentano del 40%".



