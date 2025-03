Sheinbaum, 'la prossima settimana i resoconti su Teuchitlán'

Alla luce delle "speculazioni" che circondano i ritrovamenti nel ranch di Izaguirre, situato nel comune di Teuchitlán dello Stato di Jalisco, dove le prime evidenze indicano l'esistenza di un campo di reclutamento e di esecuzioni di massa, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato oggi che la prossima settimana il procuratore Alejandro Gertz riferirà sulle indagini e "fornirà informazioni basate su prove scientifiche".

"Per quanto riguarda il caso Jalisco, forniremo tutte le informazioni la prossima settimana", ha detto Sheinbaum. "Ho chiesto al procuratore — ha aggiunto — di condurre un'indagine da settembre, quando sono trovate e arrestate alcuni individui nel sito, fino ad ora, dopo l'arrivo di un gruppo di ricerca di persone scomparse, per chiarire cosa è successo durante quel periodo e cosa c'è in quel terreno, sulla base di prove scientifiche".

"Non sminuisco, per non creare fraintendimenti, la questione del sostegno alle famiglie delle persone scomparse", ha assicurato il capo dello Stato. "Noi saremo sempre vicini alle vittime".



