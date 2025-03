Putin a Maduro, 'pronto a accordo di partenariato Mosca-Caracas'

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una conversazione in videoconferenza con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, ha dichiarato che "è stato pienamente definito un accordo di partenariato e cooperazione strategica" tra Mosca e Caracas. Lo riporta la Tass.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa, Putin ha detto a Maduro che l'accordo "creerà", secondo lui, "una solida base per un'ulteriore espansione di legami multiformi a lungo termine" e lo ha invitato a firmarlo durante una futura visita in Russia.

Putin ha inoltre invitato Maduro alle celebrazioni in programma a Mosca il 9 maggio per l'80mo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale.





