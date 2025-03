Perù, collisione tra nave e rimorchiatore nel porto di Callao

La Marina del Perù ha informato che stamane si è verificato un forte impatto allargo delle coste del Callao, il maggiore porto del paese andino ad ovest della capitale Lima, tra il rimorchiatore Westport e la motonave A.

IDEFIX e che, dopo la collisione, è stato attivato un piano di emergenza per contenere il possibile versamento di idrocarburi in mare. Almeno sei i membri dell'equipaggio feriti, secondo la Capitaneria di porto, come riferisce il sito del quotidiano peruviano La República.

I feriti sono stati portati al molo di Callao, dove hanno ricevuto i primi soccorsi per poi essere trasferiti d'emergenza in ambulanza a centri medici vicini.

La Marina di Guerra ha informato che è stato attivato il piano di emergenza per un possibile sversamento di idrocarburi, dispiegando barriere di contenimento nella zona della collisione.

Dopo l'incidente, il corpo di un uomo senza vita è stato trovato in alto mare, tuttavia, la Procura ha escluso che sia collegato all'incidente tra la nave e il rimorchiatore.



