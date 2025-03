Perù, Castillo rientra dal centro medico al carcere

L'ex presidente peruviano, Pedro Castillo, è già tornato nel carcere Barbadillo a Lima. Ieri l'ex capo di Stato era stato trasferito in un centro medico, dopo aver presentato una lieve disidratazione, forse per lo sciopero della fame annunciato il 10 marzo. Castillo è in prigione dal 7 dicembre 2022, quando era stato destituito dal Congresso per un presunto tentativo di colpo di Stato.

Lunedì Castillo aveva annunciato l'inizio della sciopero della fame per protestare contro l'avvio del processo in cui è accusato di tentato golpe, ribellione, abuso di autorità. Un dibattimento che l'ex capo di Stato ha definito "una farsa".





