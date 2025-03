Messico, previsti 84 mila seggi per le elezioni giudiziarie

In Messico, per le prime elezioni giudiziarie nella storia del Paese, l'Istituto nazionale elettorale (Ine) prevede di allestire 84.220 seggi, per i quali stamperà 143.500 registri contenenti i dati degli elettori iscritti nella lista nominale.

Secondo l'organismo, solo per stampare le 602 milioni di schede per le votazione del 1° giugno, il Paese spenderà 1,2 miliardi di pesos (circa 55 milioni di euro).

La maggior parte degli 800 milioni di pesos (37 milioni di euro) concessi all'Ine come aumento di bilancio per l'anno in corso è stata destinata a programmi di formazione per rafforzare la partecipazione dei cittadini.



