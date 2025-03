Messico, l'Azteca cambia nome e diventa stadio Banorte

Il mitico Azteca, dove nel 1970 l'Italia perse una finale di Coppa del Mondo contro il Brasile, cambia nome e diventa stadio Banorte. Lo hanno annunciato oggi la banca messicana Banorte e il Gruppo Ollamani, la società proprietaria dello stadio che ha concesso all'istituto finanziario il diritto di denominazione in cambio di un finanziamento da 96,8 milioni di euro (2,1 miliardi di pesos messicani).

Lo riporta il sito del quotidiano economico messicano El Economista.

Un finanziamento fondamentale per completare le opere di ristrutturazione che dovrebbero concludersi entro l'inizio del prossimo anno, quando lo stadio, unico al mondo, ospiterà la sua terza Coppa (dopo quelle del 1970 e del 1986) con la partita di apertura del Mondiale 2026 ospitato da Messico, Stati Uniti e Canada.

Carlos Hank González, presidente del consiglio di amministrazione di Banorte, ha dichiarato: "Siamo felici di unirci all'evoluzione di questo stadio che è leggenda e simbolo del Messico".

Il presidente del Gruppo Ollamani, Emilio Azcárraga Jean, ha dichiarato che "per Ollamani e il nuovo Stadio Banorte è un orgoglio unirci con l'istituzione finanziaria più importante del paese (il Messico). Con loro modernizzeremo questo stadio emblematico, rispettando la sua essenza e i suoi design architettonici riconosciuti da decenni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA