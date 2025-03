Machado, comunità internazionale cruciale per destino Venezuela

La leader dell'opposizione, María Corina Machado, ha ringraziato i ministri degli Esteri del G7, che nella loro riunione in Canada hanno espresso il loro sostegno agli oppositori venezuelani nella loro lotta per la democrazia.

"Ringraziamo i ministri degli Esteri del @G7 riuniti in Canada per la chiara posizione sulla crudeltà del regime di Maduro contro più di mille prigionieri politici in Venezuela, così come il riconoscimento dell'esercizio sovrano del 28 luglio scorso", ha pubblicato Machado sui suoi social network.

"Noi venezuelani aspiriamo in maggioranza a una transizione democratica e il ruolo della comunità internazionale, fermo e deciso, è cruciale per realizzarla", ha scritto la leader.





