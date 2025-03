Lamborghini ha presentato in Messico il Suv ibrido Urus Se

In un evento in due fasi a Città del Messico — una conferenza stampa seguita da un lancio davanti a un pubblico gremito nel quartiere direzionale di Santa Fe — , Lamborghini ha presentato il modello Urus Se, il primo Suv ibrido del marchio, che dall'inizio della sua presenza commerciale nel Paese latinoamericano, quindici anni fa, ha venduto 536 vetture in terra azteca. Il Ceo, Stephan Winkelmann, ha sottolineato l'importanza del mercato messicano.

"Siamo presenti sul mercato da 15 anni e la nostra storia di successo è in continua crescita", ha affermato il dirigente.

"L'anno scorso — ha aggiunto — è stato il migliore per Lamborghini in Messico, con 82 auto vendute".

All'evento, presieduto insieme a Winkelmann da Andrea Baldi, Ceo di Automobili Lamborghini America, ha partecipato l'ambasciatore italiano in Messico, Alessandro Modiano.



