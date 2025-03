John Briceño è stato rieletto primo ministro del Belize

In Belize, il leader del Partito Unito del Popolo (Pup), John Briceño, è stato rieletto primo ministro nelle elezioni generali tenutesi per eleggere i 31 membri della Camera dei rappresentanti.

Nel discorso pronunciato dopo l'annuncio dei risultati, Briceño ha affermato che la vittoria è una chiara riaffermazione dell'impegno e della lotta del Belize per l'indipendenza e la difesa della Costituzione.

Il Pup ha ottenuto 26 dei 31 seggi in palio, mentre il Partito Democratico Unito occuperà i cinque restanti.

Dopo aver salutato e ringraziato i suoi sostenitori, il capo del governo ha annunciato il 'Piano Belize 2.0', che mira a creare più posti di lavoro, promuovere la trasformazione economica, migliorare l'istruzione, il sistema sanitario e l'edilizia abitativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA