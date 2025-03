Evo Morales denuncia nuove manovre contro la sua candidatura

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha denunciato che il governo di Luis Arce sta cercando di ostacolare l'iscrizione alle elezioni di agosto del partito Frente para la Victoria (Fpv) e in questo modo anche la sua candidatura alle presidenziali, "Hanno intenzione di annullare la sigla del Fronte per la Vittoria, è molto evidente che il governo si è spostato a destra e i neoliberisti e gli imperialisti non vogliono che io torni alla presidenza", ha scritto Morales in un post sui social dopo che il tribunale elettorale ha accolto un ricorso contro l'scrizione del suo nuovo partito per non aver superato lo sbarramento del 3% richiesto.

Secondo Morales - estromesso di recente dal movimento da lui fondato, il Mas guidato adesso dalla corrente del presidente Arce - la decisione del tribunale elettorale è in linea con le sentenze "illegali e incostituzionali" che hanno vietato la sua candidatura e consentiyo il "furto" del partito che ha fondato e guidato per oltre due decenni.

Oltre alle manovre sul fronte elettorale Morales deve difendersi anche da pesanti denunce sul fronte penale tra le quali una per presunto traffico di esseri umani per la quale è stato emesso un mandato di cattura che lo costringe in clandestinità nel Tropico di Cochabamba, suo feudo nell'entroterra dell'omonima provincia.



