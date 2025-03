Ecuador, vietati i cellulari alle presidenziali del 13 aprile

Il Consiglio elettorale dell'Ecuador ha approvato il divieto dell'uso di telefoni cellulari, dispositivi elettrici ed elettronici durante il voto del prossimo 13 aprile, quando gli elettori sceglieranno al ballottaggio tra il presidente uscente Daniel Noboa, di destra, e Luisa González, di sinistra. Lo riporta il sito all news ecuadoriano Primicias.

La misura adottata si applicherà anche agli scrutinatori ai seggi, con l'eccezione di un membro incaricato di eseguire le operazioni matematiche necessarie per la compilazione dei verbali elettorali.

Il Consiglio elettorale del paese sudamericano ha spiegato che la decisione mira a garantire un processo elettorale libero da pressioni, evitando il cosiddetto "voto fotografato" o il "voto estorto", meccanismi usati per condizionare la decisione degli elettori mediante minacce e pagamenti.

La multa per chi contravviene il divieto può variare dai 9.870 ai 32.900 dollari, oltre alla perdita di diritti politici, ha avvertito la presidente del Consiglio elettorale, Diana Atamaint.

Il ballottaggio del 13 aprile in Ecuador si svolge in un clima di forte polarizzazione, dopo che al primo turno, il 9 febbraio scorso, Noboa e González avevano ottenuto rispettivamente il 44,17% e il 44% dei voti.



