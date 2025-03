Brasile, in vigore l'esenzione dell'imposta su import alimentare

E' entrata in vigore in Brasile l'esenzione dall'imposta sulle importazioni per carne, caffè e altri prodotti alimentari del paniere di base: una misura che il governo ritiene essenziale per frenare l'aumento dell'inflazione. La decisione è stata annunciata dal Comitato esecutivo della Camera del Commercio Estero (Camex), dopo una serie di consultazioni con le organizzazioni che rappresentano settori come i grandi produttori alimentari e le catene di supermercati.

L'elenco dei prodotti che saranno esentati dall'imposta sulle importazioni comprende chicchi di mais, pasta, biscotti, olio d'oliva, olio di girasole, caffè tostato e carne bovina disossata. La misura è considerata "di emergenza e transitoria", ma il Camex non ha definito per quanto tempo sarà in vigore. Se durerà un anno, l'esenzione fiscale è stimata in 112,5 milioni di dollari (650 milioni di reais).



