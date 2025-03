Brasile, Corte suprema decide il 25 marzo se imputare Bolsonaro

Il presidente della Prima sezione della Corte suprema del Brasile (Stf), il giudice Cristiano Zanin, ha fissato per martedì 25 marzo la discussione sulla denuncia contro l'ex presidente Jair Bolsonaro e altre sette persone, confermata oggi dalla Procura generale. Lo rende noto il sito all news G1.

A partire da quella data, i cinque giudici della Prima sezione del Stf, decideranno se imputare l'ex presidente per il presunto tentativo di colpo di stato o, invece, archiviare il caso.

Zanin ha fissato tre sessioni per esaminare la denuncia: due il giorno 25, una l mattina e l'altra al pomeriggio, e la terza alle 9.30 del mattino di mercoledì 26 marzo.

Oltre a Zanin, gli altri giudici che analizzeranno la denuncia sono Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Oltre all'ex presidente, il 25 marzo saranno analizzate anche le denunce contro Alexandre Ramagem, ex-direttore generale dell'Abin (l'agenzia di intelligence brasiliana), Almir Garnier, ex-comandante della Marina, Anderson Torres, ex-ministro della Giustizia, Augusto Heleno, ex-ministro del Gabinetto di Sicurezza istituzionale, Mauro Cid, ex-aiutante di campo di Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro della Difesa e Braga Netto, ex-ministro della Casa Civile e candidato alla vicepresidenza nel 2022.

Se Bolsonaro sarà imputato, inizierà il processo penale per decidere l'eventuale condanna contro di lui.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA