Usa, intesa con Caracas per ripresa espulsioni di venezuelani

"Il Venezuela ha accettato di riprendere i voli per accogliere i suoi cittadini che hanno violato le leggi sull'immigrazione degli Stati Uniti entrando illegalmente". Lo riferisce Richard Grenell, inviato speciale di Trump per la risoluzione dei conflitti, sul suo profilo X. Elon Musk ha poi risposto a Grenell, sempre su X, che "negli Stati Uniti non ci saranno più città santuario. Basta scuse, il Venezuela paga. Gli Stati Uniti vincono". Il magnate sudafricano ha poi aggiunto che gli Stati Uniti hanno espulso più di 370 "criminali illegali in Venezuela, compresi membri della violenta banda del Tren de Aragua".

La scorsa settimana Maduro aveva annunciato la sospensione dei voli di rimpatrio, in risposta alla decisione di Trump di revocare una licenza concessa alla compagnia petrolifera Chevron per l'estrazione di petrolio in collaborazione con la compagnia statale Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

In passato, il governo di Maduro aveva ricevuto quattro voli con venezuelani espulsi, tra cui famiglie, donne e bambini, e uno proveniente dalla base di Guantanamo, a Cuba, con presunti membri del Tren de Aragua.



