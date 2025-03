Panama, permesso protezione umanitaria per migranti irregolari

Nel contesto dell'inasprimento della politica migratoria statunitense con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, Panama ha creato un 'permesso di protezione per motivi umanitari', a cui può accedere qualsiasi straniero che si trovi nel Paese da meno di un anno in una situazione irregolare, a condizione che non abbia lasciato il territorio nazionale per più di 60 giorni consecutivi.

È la situazione, ad esempio, dei migranti arrivati ;;dagli Stati Uniti a febbraio in base all'accordo firmato con l'amministrazione statunitense per il loro rimpatrio definitivo.

Delle 299 persone deportate su tre voli provenienti dagli Stati Uniti, un centinaio si trovano ancora nella nazione centroamericana.

Il nuovo permesso, creato dal presidente José Raúl Mulino tramite decreto esecutivo, sarà valido per due anni, estendibili per altri sei.



