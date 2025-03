Messico, 'Vogliamo il miglior accordo con gli Usa sui dazi'

Il Messico sta cercando il miglior accordo possibile con gli Stati Uniti per quanto riguarda l'attuazione dei dazi voluti dal presidente Donald Trump, ha annunciato oggi il ministro dell'Economia del Paese latinoamericano, Marcelo Ebrard.

In conferenza stampa, il funzionario ha spiegato che l'amministrazione della presidente Claudia Sheinbaum sta perseguendo questo obiettivo perché il Messico è la nazione più integrata con gli Usa, persino più del Canada.

Ebrard ha definito una "cattiva idea" il fatto che il Messico non sia stato escluso dalla tariffa del 25% sulle importazioni statunitensi di acciaio, alluminio e prodotti derivati, in vigore da ieri per tutti i Paesi del mondo, ed ha annunciato che il governo avvierà un processo di consultazione con i rappresentanti dei principali settori interessati, tra cui l'industria siderurgica, automobilistica e degli elettrodomestici.



