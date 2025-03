Intelligence Colombia, appartenenti ai gruppi armati sono 21.500

Sono oltre 21.000 gli appartenenti ai diversi gruppi armati che operano in Colombia come l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), i dissidenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie) e il Clan del Golfo, la principale organizzazione criminale del Paese. Lo riferisce il comandante in capo delle Forze Armate, l'ammiraglio Francisco Cubides, sulla base dell'ultimo rilevamento effettuato dall'intelligence dell'esercito.

"Alla fine dell'anno scorso avevamo un gruppo di circa 20.000 individui armati e l'ultimo conteggio ci porta a 21.500", ha detto oggi Cubides in una conferenza stampa a Bogotà.

L'ammiraglio ha precisato che le agenzie di intelligence conducono uno studio ogni sei mesi per contare il numero di membri nei vari gruppi armati e ha osservato che dopo la smobilitazione delle guerriglie delle Farc nel 2016, "il numero di combattenti si è notevolmente ridotto mentre sono aumentati i membri dell'Eln e i dissidenti".



