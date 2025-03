Guyana, intercettata una barca con a bordo 75 venezuelani

La polizia di pattuglia della Guyana ha intercettato vicino alla diga di Abram Zuil, lungo la costa dell'Essequibo contesa con Caracas, una barca di 13 metri alimentata da due motori fuoribordo Yamaha da 75 cv con a bordo 75 cittadini venezuelani, 57 uomini, 9 donne ed altrettanti bambini.

Secondo le autorità di Georgetown (la capitale della Guyana), come riportato dal sito Caribbean News, durante la loro detenzione iniziata lunedì 10 marzo e durata 24 ore, i 75 migranti venezuelani hanno ricevuto "un trattamento umanitario, ricevendo cibo e rifugio temporaneo in una struttura locale".

I 75 migranti sono stati scortati fuori dalla Guyana sino al confine con il Venezuela ieri, 11 marzo, dopo che al gruppo "è stato fornito il carburante e gli altri beni necessari per il loro ritorno a casa", ha precisato in un comunicato la Guardia costiera di Georgetown.

L'episodio conferma il flusso crescente di venezuelani verso i Paesi vicini a causa della precaria situazione economica e politica nel loro paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA