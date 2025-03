Chiuso il processo a Bhp per il disastro della diga di Mariana

Processo concluso e conto alla rovescia in attesa della sentenza per il colosso minerario australiano Bhp, trascinato in sede civile dinanzi all'Alta Corte di Londra per le sue responsabilità nella tragedia della diga di Mariana: il cui cedimento, avvenuto nel 2015, provocò la morte di 19 persone e il peggior disastro ambientale noto nella storia del Brasile.

L'ultima udienza si è chiusa oggi di fronte ai giudici togati londinesi, dopo 5 mesi di sedute. Il procedimento, innescato da una class action presentata nel Regno Unito - dove Bhp ha una sua sede legale - da autorità locali, imprese e popolazioni indigene brasiliane colpite dalla catastrofe, mira al riconoscimento di risarcimenti record che potrebbero ammontare fino a 36 miliardi di sterline (circa 43 miliardi di euro).

Ma la complessità del caso richiederà un esame approfondito degli elementi raccolto, hanno fatto sapere fonti giudiziarie, indicando giugno o luglio come scadenze probabili per il verdetto.

"Bhp - hanno intanto ribadito gli avvocati dei ricorrenti a margine dell'udienza conclusiva - era consapevole fin dall'inizio del pericolo legato ai residui della diga per le comunità circostanti e per l'ambiente". Di qui la portata di una richiesta d'indennizzo per danno ambientale che, se accolta, supererebbe complessivamente il totale combinato pagato da Volkswagen per il Dieselgate e da BP per la catastrofe della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. Il gigante minerario australiano, il più grande al mondo nel settore per valore di mercato, ha da parte sua contestato la legittimità della class action attraverso il proprio team legale, liquidandolo come "duplicazione" di una serie di accordi di risarcimento già definiti o avviati in Brasile.



