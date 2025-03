Campo di sterminio in Messico, la Procura guiderà le indagini

Mentre la Procura Nazionale del Messico ha assunto la direzione delle indagini sui possibili crimini commessi nel crematorio clandestino scoperto in un terreno del comune di Teuchitlán, nello Stato di Jalisco, emergono dettagli sempre più macabri che confermerebbero l'esistenza di un vero e proprio campo di reclutamento e sterminio.

Le autorità hanno diffuso oggi alcune delle foto scattate dall'equipe forense che sta effettuando i primi rilevamenti e le immagini non lasciano spazio a molti dubbi. Teschi calcinati, documenti, effetti personali, e un quaderno con liste di centinaia di nomi delle probabili vittime oltre a indizi sulla presenza di fosse comuni.

Prima di assumere la guida delle indagini il procuratore generale, Alejandro Gertz Manero, aveva criticato il fatto che le autorità e la giustizia locali non fossero a conoscenza delle tombe e dei crematori ritrovati solo grazie ai 'Guerreros buscadores', un gruppo alla ricerca di familiari scomparsi.

Gertz ha descritto la situazione come "incredibile" affermando che "i gravi problemi della criminalità organizzata non nascono dal nulla, ma nascono e crescono da problemi locali".

Jalisco è lo Stato del Messico con il più alto numero di persone scomparse, con oltre 15.000 casi da dicembre del 2018 a settembre del 2024 secondo dati del Registro statale delle persone scomparse.



