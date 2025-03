Brasile, leader narcos del Comando Vermelho liberato a Carnevale

Considerato uno dei leader nello stato del Mato Grosso del Comando Vermelho, la seconda maggiore organizzazione criminale del Brasile, il trentenne Janderson dos Santos Lopes è latitante dopo essere stato liberato durante l'ultimo Carnevale. Pur scontando una pena di 39 anni per narcotraffico, Lopes godeva di privilegi in carcere, lasciandolo durante il giorno guidare la sua auto per gestire beni acquisiti illegalmente tra cui una compagnia di trasporti, un negozio di materiali da costruzione, immobili e proprietà rurali per rientrare in prigione solo di notte, riporta il sito all news brasiliano Metropóles.

L'ordine di liberazione è stato firmato dalla giudice Luciana Braga Simão Tomazetti ma nonostante la decisione sia stata annullata poco dopo, lui aveva già lasciato la prigione di Primavera do Leste, nel Mato Grosso, nel Brasile centro-occidentale. La richiesta di liberazione fatta dall'avvocato di Lopes ha sostenuto l'eccesso di tempo nell'ultimo processo penale contro di lui, sostenendo che farlo uscire per Carnevale non comportava rischi.

In prigione, Lopes ha accumulato un patrimonio milionario, inclusa una flotta di camion e rimorchi per la sua impresa, la Transportadora Lopes, immobili nelle città di Cuiabá, la capitale del Mato Grosso, di Primavera do Leste e di Poxoréu, oltre a veicoli di lusso e allevamenti di bestiame. Tra febbraio 2022 e novembre 2023, le movimentazioni finanziarie legate alle attività di Lopes sono arrivate ad oltre 3,8 milioni di euro (24 milioni di reais) secondo un rapporto di intelligence del Consiglio di controllo delle attività finanziarie del Brasile, il Coaf.



