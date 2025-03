Brasile, la denuncia contro Bolsonaro arriva alla Corte suprema

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha trasmesso la denuncia contro l'ex presidente Jair Bolsonaro ed altre sette persone per il loro coinvolgimento nel presunto golpe di oltre due anni fa, alla Prima sezione del massimo organo giuridico verde-oro. Lo riporta il sito all news Poder360.

Spetta ora al presidente della Prima sezione della Corte suprema, Cristiano Zanin, ex avvocato difensore del presidente Lula durante la Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana, definire una data per analizzare l'accusa.

La decisione arriva lo stesso giorno in cui il procuratore generale del Brasile, Paulo Gonet, ha respinto le richieste degli avvocati difensori di Bolsonaro e di altri 7 accusati, mantenendo la denuncia.

Oltre a quella contro Bolsonaro, Moraes ha trasmesso alla Prima sezione della Corte suprema anche la denuncia contro Alexandre Ramagem, ex-direttore generale dell'Abin (l'agenzia di intelligence brasiliana), Almir Garnier, ex-comandante della Marina, Anderson Torres, ex-ministro della Giustizia, Augusto Heleno, ex-ministro del Gabinetto di Sicurezza istituzionale, Mauro Cid, ex-aiutante di campo di Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro della Difesa e Braga Netto, ex-ministro della Casa Civile e candidato alla vicepresidenza nel 2022. Con Zanin, gli altri 4 giudici della Prima sezione della Corte suprema che dovranno decidere se accettano o no la denuncia, sono lo stesso Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Se la denuncia sarà accettata, gli otto accusati diventeranno imputati in sede penale.



