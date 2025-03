Brasile, il governo taglia 1,2 miliardi del 'Bolsa Familia'

Il governo del Brasile ha tagliato 1,2 miliardi di euro (7,6 miliardi di reais) dal programma "Bolsa Família", il sussidio introdotto da Lula durante il suo primo mandato presidenziale (2003-2006) ed erogato per aiutare i poveri del paese sudamericano. Inoltre, riporta Cnn Brasil, l'esecutivo verde-oro non ha indicato da dove prenderà nel bilancio del 2025 i fondi per finanziare il programma "Pé-de-meia", che incentiva gli studenti delle superiori a rimanere a scuola attraverso un finanziamento.

L'informazione è contenuta nel documento inviato dalla ministra della Pianificazione, Simone Tebet, oggi al relatore del bilancio, il senatore Ângelo Coronel, del Partito Social Democratico, il Psd. Il documento riporta l'indicazione dei valori da tagliare e da incrementare, così come le nuove voci che saranno coperte, nel Progetto di legge del bilancio annuale (Ploa) che dovrebbe essere votato la prossima settimana. Una misura necessaria perché il termine per le modifiche dei parlamentari è scaduto l'anno scorso. E' stato aumentato di 475 milioni di euro (3 miliardi di reais) il sussidio per le bombole del gas (il programma "Aiuto Gas").



