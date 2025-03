Brasile, dalla procura via libera al processo contro Bolsonaro

La procura generale del Brasile si è espressa a favore dell'avvio del processo penale contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, accusato insieme ad altre 33 persone del tentato colpo di stato organizzato per impedire l'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva dopo l'elezione vinta dal progressista nel 2022. In un parere inviato questa mattina alla Corte suprema, la procura ha sostenuto che la denuncia dovrebbe essere accolta perché soddisfa tutti i requisiti. "Il documento descrive dettagliatamente gli atti criminali e le loro circostanze, spiegando in modo comprensibile e individualizzato la presunta condotta criminale adottata da ciascuno degli imputati", si legge. Inoltre, aggiunge la procura, "gli argomenti presentati nelle memorie difensive degli indagati non sono sufficienti a ribaltare le accuse e le indagini raccolgono elementi sufficienti per imputare gli imputati di coinvolgimento nel complotto golpista".

Incassato l'ok della procura ora il giudice titolare del caso Alexandre de Moraes presenterà la richiesta di rinvio a giudizio davanti al primo collegio primo collegio della Corte suprema - composto da cinque degli undici membri della corte - che decideranno a loro volta se processare Bolsonaro e gli altri indagati. In questo caso il dibattimento si svolgerebbe davanti alla corte in seduta plenaria seguendo le norme del giusto processo e del diritto alla difesa.



