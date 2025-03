Argentina, la giustizia ordina la scarcerazione dei manifestanti

La giustizia argentina ha ordinato "l'immediata liberazione" di tutte le 114 persone (oltre 150 secondo fonti giornalistiche) arrestate in flagranza di reato durante gli scontri tra manifestanti e polizia davanti al parlamento, nel contesto delle mobilitazioni dei pensionati contro i tagli del governo di Javier Milei. Lo riporta Pagina 12.

Secondo la giudice Karina Andrade "essendo in gioco il diritto costituzionale fondamentale di manifestare in modo democratico e quello della libertà di espressione", fatto salvo "il parere sull'applicazione del diritto sostanziale o sulle indagini che la procura può proseguire nell'accertamento dell'esistenza di condotte criminose" resta preclusa "l'applicazione della procedura di flagranza".

La posizione della magistratura stride con quella del governo. Su X la ministra della Sicurezza nazionale, Patricia Bullrich, ha infatti dichiarato che "gli oltre cento arrestati rischiano condanne fino a 20 anni di prigione" grazie "alla nuova legge antimafia" approvata del governo.

I disordini sono iniziati già prima dell'inizio della manifestazione organizzata dai pensionati a cui hanno aderito le tifoserie organizzate di diverse squadre e vari sindacati tra cui la Cgt. Secondo il bilancio ufficiale, 26 agenti e 20 manifestanti sono rimasti feriti, tra cui il fotografo Pablo Grillo, ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un lacrimogeno.



