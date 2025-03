Silli, 'legami Italia-Salvador solidi e in crescita continua'

"I legami tra Italia ed El Salvador sono solidi e in costante crescita. Condividiamo interessi comuni in ambito economico e culturale e siamo attenti alle opportunità che potrebbero aprirsi per le nostre imprese nel corso del secondo mandato del presidente Bukele". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, al termine della sua missione ufficiale in El Salvador.

Nella capitale, San Salvador, Silli ha co-presieduto, insieme alla vice ministra degli Esteri Adriana Mira, la terza Sessione del Meccanismo di Dialogo Politico, il principale foro di confronto bilaterale tra Italia e El Salvador.

Durante l'incontro con la vice ministra Mira, sono stati esaminati i temi relativi allo stato delle relazioni bilaterali, tra cui i progetti di cooperazione allo sviluppo, le dinamiche regionali (con particolare attenzione al processo di integrazione centroamericana e alle crisi in Nicaragua, Venezuela e Haiti) e alcune questioni multilaterali, come la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario ha anche sottolineato l'importanza delle iniziative italiane di "diplomazia giuridica" nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, esprimendo la speranza di una partecipazione di alto livello di El Salvador alla XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, che si terrà in autunno.

A margine del Dialogo Politico, Silli ha avuto un incontro costruttivo con la Ministra degli Esteri Alexandra Hill Tinoco.

Durante il suo soggiorno a San Salvador, ha incontrato anche figure di spicco del Governo, tra cui membri dello staff tecnico della Presidenza della Repubblica e il ministro delle Infrastrutture Romeo Herrera, per discutere delle opportunità di collaborazione tra le imprese italiane e i progetti chiave, come la metropolitana di superficie di San Salvador e il Treno del Pacifico. Sono stati inoltre esplorati i temi della cooperazione culturale e turistica con il ministro della Cultura Raúl Castillo e la Ministra del Turismo Morena Valdez. Inoltre, il sottosegretario ha avuto un incontro con la ministra dell'Edilizia pubblica Michelle Sol.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA