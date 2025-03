Sheinbaum, 'sui dazi Usa all'acciaio decideremo il 2 aprile'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato oggi che il suo governo attenderà l'annuncio dell'amministrazione Trump del 2 aprile in merito alle tariffe reciproche globali prima di attuare qualsiasi risposta tariffaria alla tassa del 25% sui prodotti importati in acciaio e alluminio, entrata in vigore oggi negli Stati Uniti.

"Aspetteremo il 2 aprile e poi decideremo se imporre tariffe reciproche", ha affermato il capo dello Stato.

Sheinbaum ha annunciato, inoltre, che il suo governo incontrerà i produttori nazionali di acciaio e alluminio per analizzare la situazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA