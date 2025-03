Ronaldo non si candida a Cbf, 'bocciato' da calcio brasiliano

L'ex calciatore Ronaldo Luiz Nazario da Lima, detto 'il Fenomeno', ha desistito dal presentare la sua candidatura alla guida della Confederazione brasiliana di Calcio (Cbf). Lo riferisce Espn secondo cui per poter partecipare alle elezioni - che saranno indette entro la scadenza dell'attuale mandato di Ednaldo Rodrigues a marzo del 2026 - l'ex Inter, Milan, Barcellona, Real Madrid e campione del mondo con la seleção brasiliana avrebbe dovuto incassare il supporto formale di almeno 4 federazioni statali e 4 club nazionali, requisito che l'ex giocatore non sarebbe stato in grado di soddisfare.

Critico nei confronti dell'attuale gestione, definita "cattiva, priva di trasparenza e centralizzata", l'imprenditore ha inviato una mail ai rappresentanti delle federazioni proponendo un "progetto rivoluzionario" per migliorare i campionati statali, l'arbitraggio, il calendario e le categorie giovanili. Alle proposte di incontro ha ricevuto in risposta una mail con lo stesso contenuto da tutte le federazioni, in cui i leader statali hanno dichiarato il loro impegno "per la continuità dell'attuale gestione della Cbf", elogiando gli investimenti effettuati in varie categorie, tra cui la Serie D, il calcio femminile e i progetti sociali.

Con il ritiro di Ronaldo, Ednaldo Rodrigues ha la strada spianata verso la rielezione.



