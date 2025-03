Rio de Janeiro, banditi armati invadono gli studi della Globo

Tre criminali armati si sono introdotti gli Studi Globo, situati nella zona ovest di Rio de Janeiro, in Brasile, sequestrando i dipendenti della rete televisiva e rubando loro i telefoni cellulari.

L'attacco è avvenuto stamattina vicino al set del resort Albacoa, una location della soap opera "Mania di te" ("Mania de Você" in portoghese), anche se non si stavano registrando riprese al momento dell'attacco. Lo rende noto il sito brasiliano all news Metrópoles.

I dipendenti non hanno reagito reagito all'azione dei criminali, che sono fuggiti poco dopo, saltando il muro del set a bordo di un'auto rubata. Le riprese della soap opera sono nella fase finale ma dovrebbero essere portate al termine, secondo e la polizia sta indagando sul caso.

Al momento dell'invasione, la polizia stava conducendo un'operazione contro il narcotraffico nella favela di Dois Irmãos, che si trova vicino agli studi della Globo.



