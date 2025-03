Messico, a gennaio +6,5% in valuta estera dal turismo

L'Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico ha riferito che a gennaio il Paese ha generato 3.346,7 milioni di dollari in valuta estera dal turismo, con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2024.

Gli arrivi di visitatori internazionali hanno raggiunto quota 3.947.960, l'8,5% in più rispetto al primo mese dell'anno scorso.

Le escursioni sulle navi da crociera hanno generato una spesa di 99,1 milioni di dollari (+12%) ed hanno coinvolto 1.157.809 persone, il 9,8% in più rispetto a gennaio 2024.



