L'Ocse propone sette riforme fiscali al Costa Rica

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha raccomandato al Costa Rica una serie di adeguamenti fiscali per rafforzare le entrate governative. Un documento pubblicato ieri evidenzia che la riscossione delle entrate statali, potenziata dalla riforma del 2018, ha subito un rallentamento, per cui il Paese potrebbe aumentare le entrate attraverso sette cambiamenti chiave.

Le modifiche includono l'eliminazione delle aliquote Iva ridotte sull'istruzione e sull'assistenza sanitaria private, l'eliminazione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per le cooperative e la riduzione degli oneri a carico dei datori di lavoro sulle assunzioni, al fine di aumentare il numero di lavoratori nel mondo del lavoro formale.

Inoltre, l'Ocse propone modifiche all'imposta sulla proprietà per aumentare la riscossione delle entrate, la riduzione della frammentazione nei pagamenti delle imposte e nel sistema di riscossione, l'eliminazione delle eccezioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche e creare un sistema di fissazione del prezzo del carbonio.

L'organizzazione stima che, se queste riforme fossero approvate, le entrate pubbliche aumenterebbero del 2,1% del prodotto interno lordo.



