Da Rio al Cearà, le mani della criminalità sui servizi internet

Da Rio de Janeiro allo stato di Cearà aumenta in Brasile l'azione aggressiva delle organizzazioni criminali per imporre ai cittadini residenti nelle regioni da loro controllate il proprio servizio 'illegale' di internet o il pagamento del 'pizzo' alle imprese per offrire i collegamenti.

A Rio, gli abitanti del parco di edilizia popolare Minha Casa Minha Vida del quartiere Estácio - a poche centinaia di metri dalla sede del municipio carioca - sono senza Internet da 25 giorni dopo che i trafficanti della vicina favela São Carlos hanno prima tagliato i cavi, poi impedito ai tecnici della Claro di effettuare le riparazioni. Lo riferisce G1, secondo cui l'obiettivo dei criminali è fare del servizio internet offerto dalle imprese a loro collegate l'unica alternativa nella regione. Quando i cittadini provano a contattare l'impresa, un messaggio automatico attribuisce la mancata fornitura del servizio alla mancanza di sicurezza. Lo stesso accade in numerosi altri quartieri della città, mentre in altri il servizio è ormai già passato saldamente nelle mani dei trafficanti.

Caotica nelle ultime ore la situazione in Cearà dove alcune compagnie locali hanno sospeso le attività a seguito di atti vandalici compiuti dalle organizzazioni criminali contro le infrastrutture tra il taglio dei cavi, l'incendio dei veicoli, fino agli attentati a colpi d'arma da fuoco contro le sedi delle aziende. I fatti sono stati denunciati tra Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Caridade, nell'ultima settimana. In questo caso le locali organizzazioni criminali chiedono alle aziende il pagamento del pizzo per poter continuare a offrire il servizio nelle aree dominate dalle gang.



