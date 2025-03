Città del Messico, edizione 2025 della 'Domenica Italiana'

L'Associazione italiana di assistenza (Aia), organizzazione impegnata dal 1908 nell'aiutare i residenti italiani in Messico in difficoltà assieme ai loro parenti e discendenti, ha annunciato la dodicesima edizione della tradizionale 'Domenica Italiana', un evento che riunisce cittadini italiani e amici del Bel Paese in una kermesse che avrà luogo il prossimo 6 aprile all'Istituto Italiano di Cultura della capitale.

Si tratta di una giornata ricca di attività per adulti e bambini, che include tornei di ping pong, bigliardino, domino, lotterie, la celebre tombola, uno spettacolo di un mimo dedicato ai più piccoli e un buffet preparato da volontari e rinomati ristoranti italiani. Molte imprese parteciperanno donando i loro prodotti ai vincitori dei giochi.

Tania Bustamante, coordinatrice assistenziale dell'Aia, ha spiegato all'ANSA/Puntodincontro che "i proventi di questo evento, che anno con anno riunisce la comunità italiana e messicana e tanti amici di altri Paesi, saranno destinati ad appoggiare persone in difficoltà per garantire la loro alimentazione, oltre a un alloggio dignitoso e salubre grazie a piccole ristrutturazioni".

"Contribuiremo così — ha aggiunto — al loro benessere fisico e psicologico, al reinserimento nel mondo del lavoro offrendo formazione ed altri servizi assistenziali per migliorare la loro vita quotidiana ed il futuro dei loro figli".



