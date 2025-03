Brasile, disboscamento in Amazzonia ridotto del 64% a febbraio

L'Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile (Inpe) ha registrato nel mese di febbraio 2025 un calo del 64,3% delle segnalazioni relative al disboscamento della foresta pluviale amazzonica. Secondo quanto riferito dall'agenzia legata al ministero della Scienza e Tecnologia, il mese scorso sono stati raccolti segnali di allarme per un territorio complessivo di 227 chilometri quadrati. Si tratta migliore risultato mensile delle serie storiche iniziate nel 2016.

I dati dell'Inpe vengono raccolti attraverso una metodologia basata sull'utilizzo di satelliti ed elaborati dal sistema di rilevamento in tempo reale (Deter). Gli stati maggiormente colpiti sono stati Mato Grosso (29 chilometri quadrati), Roraima (18), Pará (15) e Amazzonia (11).

Il governo attribuisce il calo della deforestazione a una serie di misure messe in campo di recente, come l'aumento dei controlli, la lotta ai reati ambientali e il rafforzamento delle politiche di salvaguardia della vegetazione nativa. Tuttavia è ancora presto mostrare fiducia rispetto al dato annuale considerato che i peggiori mesi per la deforestazione sono quelli che coincidono con l'estate amazzonica: maggio, giugno e luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA