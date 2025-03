Amb. Cortese inaugura la mostra del pittore Lucio Salvatore

L'ambasciatore d'Italia in Brasile Alessandro Cortese ha inaugurato presso la Galleria Karla Osorio "Defeito de Identidade", prima mostra a Brasilia del rinomato artista italiano Lucio Salvatore. L'esposizione curata da Marc Pottier riunisce circa 40 dipinti realizzati negli ultimi due anni, affrontando tematiche legate all'identità, al dislocamento, alla natura e alle migrazioni.

Lucio Salvatore, artista nato a Cassino che da più di vent'anni vive tra il Brasile e l'Italia, costruisce le sue opere, sovente ispirate alla natura brasiliana, come costellazioni di frammenti visivi - ritratti di piante, immagini storiche e contemporanee, riferimenti a opere d'arte - creando composizioni dense e sfaccettate. I suoi dipinti funzionano come dichiarazioni artistiche e politiche, riflettendo sui concetti di appartenenza ed esclusione.

Brasilia, città in cui identità e potere si intrecciano, è stata scelta strategicamente per ospitare questa esposizione.

Cortese ha sottolineato l'importanza dell'evento nel panorama delle relazioni culturali tra i due Paesi. "Italia e Brasile condividono un legame culturale storico e profondo. Molti dei più grandi artisti brasiliani hanno origini italiane e, d'altra parte, artisti italiani contemporanei, come Lucio Salvatore, trovano in Brasile un territorio aperto all'arte e alla sperimentazione. È essenziale sostenere i talenti emergenti che hanno molto da esprimere e che cercano un dialogo internazionale. Sono certo che il pubblico di Brasilia accoglierà questa mostra con grande entusiasmo".

L'esposizione sarà visitabile fino al 23 aprile 2025 presso il padiglione II della Galleria Karla Osorio, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 18,30 e il sabato dalle 9,00 alle 14.30, previa prenotazione tramite telefono, e-mail, Instagram o WhatsApp della Galleria.



