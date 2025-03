Al via un piano per ridurre la plastica nella baia di Panama

A Panama, la Fondazione Marea Verde, guidata dall'ex ministra dell'Ambiente Mirei Endara, ha lanciato il progetto '7 Cuencas', in collaborazione con l'organizzazione internazionale The Ocean Cleanup.

L'iniziativa mira a intervenire sui sette fiumi che sfociano nella baia della capitale del Paese con un sistema di barriere volte a impedire che i rifiuti, in particolare i materiali plastici, raggiungano l'oceano.

Un gruppo di operatori sarà responsabile della raccolta dei detriti, del recupero dei materiali riciclabili e dello smaltimento corretto dei rifiuti rimanenti.

Boyan Slat, presidente di The Ocean Cleanup - ente che mira a liberare gli oceani dalle tonnellate di plastica accumulate negli ultimi decenni - ha spiegato in un'intervista al quotidiano La Prensa che l'impiego degli intercettori nei fiumi mira a "riportare la baia di Panama al suo stato originale e incontaminato".



